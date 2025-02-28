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Учительница российской частной школы ударила ребенка на уроке и попала на видео

В Чечне учительница частной школы ударила мальчика во время урока

В Чечне педагог ударила ребенка во время занятия в частной школе и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Инцидент произошел в одной из частных школ города Грозного. На кадрах с места происшествия видно, как учительница бьет мальчика во время занятия — причины ее поведения не уточняются.

По факту случившегося организовали проверку по поручению прокурора республики Арсана Адаева. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются.

До этого в отношении учительницы из Самары возбудили уголовное дело после того, как она ударила школьника по лицу. На записи, сделанной присутствующими в классе детьми, слышно, как женщина просит у мальчика дневник, но тот отказывается выполнить ее требование. После чего она подняла на ребенка голос и дала ему пощечину.

Ранее учительница рычала на детей, потому что считала себя кошкой.

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