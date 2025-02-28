Опека забрала детей у петербургской проститутки из-за аморального образа жизни

В Петербурге опека забрала детей у женщины, занимающейся проституцией, из-за аморального образа жизни. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Все случилось в Новосаратовке, где в одной из квартир жилого комплекса «Город Первых» проживают 30-летние сестры-близняшки с двумя детьми. После жалоб соседей у них изъяли детей.

По словам соседей, у близняшек имеются психические расстройства, а одну из них однажды застали «скачущей по стенам» в невменяемом состоянии. При этом обе зарабатывают на жизнь проституцией, а встречи с клиентами зачастую проходят на глазах малолетних.

Обстановку в квартире соседи также оценили негативно. По их словам, дети спят на полу, в жилище стоит заплесневелая еда, а стены имеют желто-черный цвет. Ранее двухлетний ребенок в этой семье выпил блистер с таблетками и попал в реанимацию.

Ранее следователи сняли на видео условия жизни детей из Мурино, которых забрали у матери.