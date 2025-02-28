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В якутском реабилитационном центре произошло массовое заражение кишечной инфекцией

В Якутске 75 пациентов реабилитационного центра заразились кишечной инфекцией
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Depositphotos

В Якутске 75 пациентов реабилитационного центра заразились кишечной инфекцией. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины. Сейчас там проходит комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий совместно с Роспотребнадзором.

Какая именно инфекция распространилась в центре, не уточняется.

До этого на Камчатке 36 пациентов онкодиспансера заразились гепатитом B и С. Директор заведения был уволен.

По предварительной информации, заражение происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете компьютерной томографии онкодиспансера. У пациентов, получавших медицинскую помощь в онкодиспансере в 2023 и 2024 годах решили взять анализы на гепатит. В случае постановки диагноза будет проведено необходимое лечение.

Ранее врач объяснила россиянам, как не подхватить гепатит через фрукты.

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