Суд отправил под стражу подозреваемого в изнасиловании женщины с синдромом Дауна

В Петербурге арестовали подозреваемого в изнасиловании женщины с синдромом Дауна

В Петербурге суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на женщину с синдромом Дауна. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину отправили под стражу до 25 апреля.

По данным местных СМИ, инцидент произошел несколько дней назад на 2-й Комсомольской улице. Так как они с соседкой уже общались, и он знал, что она откроет, подозреваемый якобы позвонил в дверь.

Когда женщина открыла, мужчина набросился на нее и изнасиловал. В какой-то момент он прокусил ей грудь и половые органы. Затем подозреваемый прижал пострадавшую к матрасу, она не выжила.

Сам мужчина с места скрылся, женщину обнаружила знакомая, решившая ее проведать.

Спустя двое суток подозреваемого поймали, у него нашли куртку и украшения пострадавшей. Во время допроса он не отрицал свою причастность к произошедшему. Известно, что мужчина является дезертиром.

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