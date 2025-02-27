Москвичам рассказали о «радиационной» оттепели в столице

В столичный регион пришла «радиационная» оттепель, воздух прогрелся до +2°С. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице сегодня, наконец-то, наступила настоящая весенняя радиационная оттепель. К 15:00 на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +2,0°С, на Балчуге +2,5°С, МГУ +3,5°С», — написал эксперт погоды.

Тишковец пояснил, что «радиационная» оттепель наступает под воздействием солнечной радиации в холодный период на фоне отрицательных температур.

По словам синоптика, такому стремительному повышению температуры способствует не только антициклональная погода, но и минимум снежного покрова — до трех сантиметров, а также отдача тепла строениями, растениями, заборами и другими объектами, которые сильно нагреваются на ярком солнце.

Тишковец отметил, что несмотря на холодные ночи, весенний процесс уже запущен, и в Москве ежедневно будут отмечаться слабоположительные температуры, а уже с 4 марта среднесуточная температура воздуха станет выше нуля градусов.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что начиная с предстоящих выходных в столичный регион придет весенняя погода, начнет теплеть. С воскресенья, 2 марта, температура воздуха начнет расти и превысит отметку в 0°С, к 8 марта может достичь +10°С.

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