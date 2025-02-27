В Бурятии возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка

В Гусиноозерске республики Бурятия после нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» УК РФ. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Лагацкому Е.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого в местных Telegram-каналах появилась информация о нападении стаи собак, которая живет рядом с территорией школы №5, на нескольких детей. Сначала животные атаковали девочку. Во второй раз животные набросились на мальчика. В обоих случаях детей от своры отбили прохожие. Они отмечали, что одна из собак была явно домашняя, так как бегала в ошейнике и с намордником.

В администрации Селенгинского района в беседе с Telegram-каналом «Информ Полис | Новости Бурятии» заявили, что произвели отлов шести особей на фигурирующей в новостях территории.

Ранее в Госдуме предложили многократно поднять сумму штрафа за самовыгул домашних собак.