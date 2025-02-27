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Cпасатели три часа извлекали лошадь, вмерзшую в лед, и спасли

В Казахстане провалившуюся в реку лошадь вырубали изо льда три часа
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Төтенше жағдайлар министрі

В Актобе (Казахстан) лошадь, провалившуюся в реку и заблокированную льдом, сотрудники МЧС доставили три часа. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Местные жители, прогуливаясь вдоль реки Илек, заметили лошадь, которая провалилась под лед. На поверхности воды была видна только ее голова. Неравнодушные люди немедленно вызвали спасателей, говорится в сообщении МЧС.

Из-за сложных условий проезда к месту происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда были вынуждены преодолеть значительное расстояние пешком. Первоначальные попытки поднять лошадь на лед с помощью тросов оказались безуспешными — лед не выдерживал ее вес.

Спасатели приняли решение прорубить путь во льду, чтобы кобыла смогла добраться до берега. Расстояние от места, где находилась лошадь, до берега составило около 20 метров. Трехчасовая кропотливая работа не прошла даром — животное было успешно спасено и размещено в теплом сарае ближайшего хозяйства.

Несколько дней назад отец и дочь провалились под лед, когда кормили лебедей в Краснодарском крае.

Ранее в российском регионе спасли лошадь, провалившуюся под лед на водохранилище.

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