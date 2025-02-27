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В российском регионе запретили продавать алкоголь 1 марта

В Улан-Удэ ввели запрет на продажу алкоголя 1 марта
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Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

В столице Бурятии, в день празднования Сагаалгана, установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Этот праздник выпадет на 1 марта. Об этом сообщили в мэрии Улан-Удэ.

За нарушение запрета предусмотрены штрафные санкции, размеры которых определяются на основании Федерального закона. Должностные лица, нарушившие запрет, могут получить штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические лица — от 100 до 300 тысяч рублей.

В течение года в Бурятии будет действовать полный запрет на продажу алкоголя в 17 установленных дни. С 1 марта вступают в силу изменения в Закон Республики Бурятия от 15 ноября 2011 года N 2361-IV «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия». Согласно нововведениям, алкоголь можно будет продавать только с 11.00 до 20.00, а продажа спиртного в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, будет запрещена.

Также с 1 марта 2025 года в Ярославской области вводится запрет на продажу алкоголя в общественных заведениях ночью, за исключением ресторанов.

В конце ноября в Вологодской области депутаты Законодательного собрания области приняли закон об ограничении времени, в которое можно продавать в регионе алкоголь.

В Госдуму 29 ноября был внесен законопроект о возможности продавать алкоголь исключительно в отдельных специализированных местах, куда можно попасть только после 18 лет.

Ранее в американском штате отменили указ, запрещающий продажу российской водки.

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