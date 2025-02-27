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Выходной 8 марта перенесли на июнь

Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта на 13 июня
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Depositphotos

Выходной в Международный женский день в этом году перенесут на 13 июня, чтобы продлить отдых по случаю Дня России. Об этом сообщили ТАСС в Роструде.

Этот праздник в 2025 году выпадает на субботу. Обычно, при таком сценарии выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Но в этот раз, согласно постановлению правительства о переносе выходных, этот день переносится на пятницу, 13 июня.

При этом в Роструде отметили, что 7 марта — предпраздничный рабочий день, поэтому его продолжительность будет сокращена на один час.

Ближайшая сокращенная неделя ожидается на майские праздники. Выходными будут 1 — 4 мая и 8 — 11 мая.

Опрос исследовательского центра FEEDBACK показал, что почти половина россиян уверены, что День защитника Отечества и 8 Марта — не равноценные праздники.

Согласно результатам опроса, 45% респондентов не считают традиционно «гендерные» праздники равноценными. При этом 44% считают их одинаково важными.

Ранее декан ВШЭ сообщил, что в марте пенсия будет меньше, чем в феврале.

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