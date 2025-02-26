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Мужчина попал в больницу после нападения роя шершней

Атакованный шершнями мужчина потерял сознание в Таиланде
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KhaoSod

Мужчина потерял сознание после нападения роя шершней в Таиланде, сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 25 февраля в провинции Анг Тхонг с 55-летним местным жителем. Когда спасатели прибыли на место они обнаружили мужчину в бессознательном состоянии. Они заметили на его теле и голове множество укусов, оказали первую помощь и экстренно доставили пострадавшего в больницу.

Придя в себя, таец рассказал, что рыбачил у придорожной канавы и случайно потревожил осиное гнездо внутри бетонной трубы, чем спровоцировал насекомых. Он бросил рыболовные снасти и попытался спастись бегством. Пострадавший успел обратиться за помощью к местным жителям, после чего потерял сознание. О текущем состоянии его здоровья ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что стая обезьян держит в страхе жителей одного из районов Сингапура.

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