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В Уфе девушка согласилась на перерасчет стипендии и лишилась квартиры

В Уфе девушка стала жертвой мошенников, согласившись на перерасчет стипендии
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Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Уфы стала жертвой мошенников, поверив в перерасчет стипендии. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связались с девушкой и представились сотрудниками университета. Для перерасчета стипендии, она продиктовала неизвестным код из сообщения.

Позже якобы сотрудники полиции заявили ей, что неизвестные пытались отправить деньги с ее счета в другую страну.

«Вдобавок, напугали выдуманным кредитом, который якобы на нее оформили мошенники. Неизвестные велели поскорее оформить «встречный» кредит», – сообщается в публикации.

Сначала пострадавшая не верила, но после демонстрации фальшивых документов обналичила сбережения и взяла два кредита под предлогом покупки машины.

Позже «сотрудник Росреестра» убедил девушку продать квартиру за миллион рублей, якобы чтобы поймать недобросовестных риелторов.

После получения денег от сделки, мошенники перестали выходить на связь. Девушка рассказала обо всем матери, которая обратилась в полицию.

Ранее в Псковской области женщина инвестировала в мошенников 10,5 млн рублей.

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