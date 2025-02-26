Украинские FPV-дроны атаковали два гражданских автомобиля в Курской области

Украинские FPV-дроны атаковали два автомобиля в селе Илек Беловского района. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атаки в одной из машин повреждено остекление, колеса и кузов, во второй — пробито днище», — написал он.

В результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, отметил глава региона.

Хинштейн напомнил, что не рекомендуется возвращаться в приграничные районы Курской области, поскольку враг не перестает обстреливать мирные населенные пункты курского приграничья.

21 февраля ВСУ атаковали село Козино Рыльского района Курской области, в результате чего произошло возгорание местного Дома культуры, который расположен в одном здании с администрацией сельсовета. Обошлось без пострадавших, однако ремонтировать ДК пока не будут, заявил Хинштейн. Село находится всего в 1,5 км от украинской границы, поэтому есть риск повторного обстрела в любой момент, объяснил врио губернатора. Восстанавливать населенный пункт будут только после того, как российские войска выбьют ВСУ из курского приграничья, добавил Хинштейн.

Ранее в Курской области оценили ущерб от атак ВСУ.