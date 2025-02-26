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«Автодор» оценил последствия ухода французской Vinci для российских дорог

Уход Vinci с рынка России не скажется на деятельности «Автодора»
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Александр Кряжев/РИА Новости

Уход французской Vinci с рынка России является следствием санкционной политики Европейского союза и не повлияет на дорожно- эксплуатационную деятельность «Автодора». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Уход компании Vinci с российского рынка является следствием санкционной политики государств — членов Европейского союза и не повлияет на дорожно-эксплуатационную деятельность госкомпании «Автодор», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Автодора» добавили, что подобная деятельность продолжается вестись российскими компаниями, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации.

В компании отметили, что в настоящее время отечественные компании вышли на высокий технологический уровень, поскольку сотрудничество с Vinci «позволило применить опыт иностранных компаний и в строительстве, процессах эксплуатации платных скоростных дорог» на старте формирования.

Теперь же российские компании полностью соответствуют международному уровню в применении передовых технологий строительства, а также качеству содержания и скорости реализации проектов, заключили в «Автодор».

Накануне сообщалось, что французский инфраструктурный холдинг Vinci S.A. избавился от российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс. Источник РБК, знакомый с переговорами о сделке, заявил, что долю французской компании выкупила группа «Нацпроектстрой».

Ранее эксперт дал прогноз, какие иностранные компании первыми вернутся в Россию.

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