Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Педофил заплатил за секс 15-летнему школьнику из Екатеринбурга

В Екатеринбурге ищут мужчину, который совратил 15-летнего школьника
close
Depositphotos

Неизвестный предложил деньги школьнику и надругался над ним в Екатеринбурге, сообщает Ura.ru, ссылаясь на неназванный источник.

Как рассказал собеседник агентства, 15-летний юноша познакомился с педофилом на сайте знакомств.

Мужчина, которому на вид было около 47 лет, предложил несовершеннолетнему сделку. За 12 тыс. рублей мальчик должен был оказать взрослому оральные ласки, такие условия ученика восьмого класса вполне устроили.

«Он приехал в квартиру на указанный адрес на проспекте Космонавтов. Его встретил хозяин и совершил развратные действия», — сказал инсайдер.

Сейчас подозреваемого в развращении школьника разыскивают. Проверку по факту инцидента проводит СУ СКР по Свердловской области, однако комментировать ход дела в пресс-службе ведомства отказались.

Ранее в США полицейский подвез 15-летнюю девушку и совратил ее в автомобиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами