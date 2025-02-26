Педофил заплатил за секс 15-летнему школьнику из Екатеринбурга

В Екатеринбурге ищут мужчину, который совратил 15-летнего школьника

Неизвестный предложил деньги школьнику и надругался над ним в Екатеринбурге, сообщает Ura.ru, ссылаясь на неназванный источник.

Как рассказал собеседник агентства, 15-летний юноша познакомился с педофилом на сайте знакомств.

Мужчина, которому на вид было около 47 лет, предложил несовершеннолетнему сделку. За 12 тыс. рублей мальчик должен был оказать взрослому оральные ласки, такие условия ученика восьмого класса вполне устроили.

«Он приехал в квартиру на указанный адрес на проспекте Космонавтов. Его встретил хозяин и совершил развратные действия», — сказал инсайдер.

Сейчас подозреваемого в развращении школьника разыскивают. Проверку по факту инцидента проводит СУ СКР по Свердловской области, однако комментировать ход дела в пресс-службе ведомства отказались.

Ранее в США полицейский подвез 15-летнюю девушку и совратил ее в автомобиле.