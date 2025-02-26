Африканец с 16 женами, 104 сыновьями и 144 внуками не может запомнить их имена

OC: африканец, у которого 16 жен, 104 сына и 144 внука, не помнит все их имена

Африканец с 16 женами, 104 сыновьями и 144 внуками признается, что не может запомнить их имена, пишет Oddity Central.

Эрнесто Муинучи Капинга, житель небольшой деревни в Танзании, стал главой необычайно большой семьи. У него 16 жен, более 100 детей и 144 внука. Его усадьба напоминает небольшую деревню, где каждая жена имеет собственный дом, а дети и внуки помогают по хозяйству.

История Капинги началась в 1961 году, когда он женился на своей первой супруге. Однако по настоянию отца, который хотел расширить их клан, он взял еще несколько жен. Со временем семья Капинги выросла до 20 жен, но некоторые из них ушли. Жены Капинги утверждают, что согласились на такой брак из-за его репутации хорошего и уважительного мужа. Они живут в гармонии, без ревности, каждая супруга имеет свои обязанности и дом.

«Здесь у каждого есть своя роль, мы вместе занимаемся сельским хозяйством, едим и работаем. Это система, и она работает», — говорит Капинга.

Семья полностью обеспечивает себя за счет сельского хозяйства, выращивая кукурузу, бобы, маниоку и бананы. Излишки урожая обменивают или продают. Несмотря на размеры семейства, конфликты возникают редко. Жены открыто обсуждают проблемы, а если не могут договориться, обращаются к Капинге за советом. Он старается быть справедливым и не принимать чью-либо сторону.

Но африканец признается: ему трудно запомнить имена всех своих детей и внуков. Он помнит около 50 имен, а остальных узнает по лицам.

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