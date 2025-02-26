Анархиста Сидики оставили под стражей по делу о теракте в Рязанской области

ТАСС: Мосгорсуд продлил арест Сидики по делу о теракте до 24 апреля

Мосгорсуд оставил под стражей гражданина России и Италии Руслана Сидики по делу о теракте на железной дороге в Рязанской области и атаке на военный аэродром Дягилево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Поповского.

По словам адвоката, сейчас Сидики знакомится с материалами дела. Он останется под стражей до 24 апреля.

«Мы полагаем, что как раз в конце апреля дело передадут во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — отметил Поповский.

Гражданина России и Италии арестовали в декабре 2023 года.

Его задержали после подрыва железнодорожных путей в Рязанской области. 35-летний мужчина на допросе во всем признался, сообщив, что в феврале 2023 года в Стамбуле его завербовал сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Екабпилсе в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб.

Ранее в Башкирии 22 вагона сошли с рельсов из-за диверсии.