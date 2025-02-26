Жителей московского региона предупредили о надвигающейся радиационной оттепели

На столичный регион надвигается радиационная оттепель, синоптики обещают, что после ощутимых холодов резко станет тепло. Это явление связано с повышением температуры Земли на фоне поглощения солнечной радиации. В такое время у людей может ухудшиться самочувствие, особенно при наличии каких-либо заболеваний, объяснил 360.ru терапевт, кардиолог и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

Хотя подобные резкие погодные перепады многие переносят достаточно тяжело, самого диагноза «метеозависимость» не существует, напомнил врач.

«От метеозависимости не лечат. Иначе можно было бы прийти в поликлинику, получить больничный лист, сказать, мол, у меня метеозависимость», — отметил Кондрахин.

Многие люди связывают свое самочувствие с погодой, однако при этом не меньше людей считают, что, если организм здоров, погода не может на него значительно повлиять, добавил специалист. При наличии тех или иных болезней человек сталкивается с ухудшением самочувствия от изменения условий труда, атмосферного давления и так далее. При этом считается, что у здоровых людей таких проблем нет.

Повлиять на организм могут, например, магнитные бури, но это не приводит к каким-либо изменениям на уровне органов. Если болит орган – он уже поврежден, а болезнь просто проявляет себя при любом увеличении нагрузки, отметил терапевт. Поэтому, что касается погодных изменений, то в такие периоды может напомнить о себе какая-то старая травма. В целом же метеозависимость является чаще банальным совпадением ухудшения работы систем организма, проявления существующих болезней и погодных аномалий, заключил врач.

Напомним, ученые отмечают, что сильные магнитные бури интенсивностью выше 4 баллов по Kp-индексу оказывают влияние на состояние человека, так как влияют на клетки его организма. Это связано с тем, что геомагнитные возмущения сбивают ритм, в котором привыкли работать клетки организма. На этом фоне у больных людей могут возникнуть проблемы в виде инсультов и инфарктов.

Москвичам ранее пообещали скорое потепление до +10 градусов.