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Лжесотрудница пенсионного фонда обокрала петербурженку почти на миллион рублей

В Петербурге лжесотрудница пенсионного фонда украла почти миллион рублей
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ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге поймали лжесотрудницу пенсионного фонда, которая украла у пожилой женщины почти миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, с 87-летней петербурженкой связалась неизвестная, которая представилась «сотрудницей пенсионного фонда». Аферистка заявила, что в России якобы скоро будет дефолт и поэтому пенсионерке нужно сдать имеющиеся деньги на проверку.

После этого злоумышленница пришла в дом пожилой женщины и попросила ее сдать на проверку одну купюру. В момент, когда петербурженка на кухне писала «заявление об обмене денег», неизвестная скрылась с 820 тысячами рублей, которые прихватила у хозяйки квартиры с полки шкафа.

После этого пенсионерка обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка по подозрению в совершении преступления задержали 29-летнюю ранее судимую за кражу россиянку.

Ранее петербургские полицейские поймали лжесотрудницу ФСБ, обманувшую пенсионерку.

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