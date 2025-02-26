Российский школьник на ледянке залетел под колеса авто

Под Воронежем 13-летний мальчик на ледянке попал под колеса авто

В Воронежской области правоохранительные органы расследуют обстоятельства ДТП с несовершеннолетним: 13-летний ребенок катался на ледянке и попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел 25 февраля у дома №1 по улице Железнодорожной в рабочем поселке Панино.

«59-летний местный житель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», двигался по грунтовой дороге и совершил наезд на 13-летнего подростка, выехавшего на ледянке с горы с левой стороны по ходу движения транспортного средства», — рассказали в полиции.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести. На скорой его доставили в медицинское учреждение.

До этого в Башкирии молодой человек разбился, катаясь на прицепленном к авто тюбинге.

Ранее сообщалось, что в Приморье 13-летний подросток едва не стал инвалидом, врезавшись на тюбинге в дерево.