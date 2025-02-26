В Госдуме рассказали, что ребенок имеет право продать квартиру с 14 лет

Депутат Гаврилов: ребенок в возрасте от 14 лет имеет право продать квартиру

Дети в возрасте от 14 лет имеют право продавать квартиры, если у них есть письменное согласие родителей и разрешение органов опеки.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета Государственной думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

По его словам, наличие такого согласия и соответствующего разрешения необходимо для защиты имущественных интересов ребенка и предотвращения случаев, когда его имущество может быть использовано не в его интересах.

Парламентарий также отметил, что до 14 лет сделки от имени ребенка осуществляют родители или опекуны.

«Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут распоряжаться своим имуществом с согласия законных представителей, а в отдельных случаях (например, при эмансипации) — самостоятельно», — добавил он.

На этой неделе заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов заявил, что выдача бесплатного жилья россиянам при рождении ребенка может оказаться хорошей инициативой и положительно повлиять на уровень рождаемости.

Он напомнил, что запустить такую меру поддержки с ноября планируют в Мордовии. Также интерес к инициативе проявили в Ульяновской области и Бурятии.

Ранее сообщалось, что в российском регионе многодетные получат полмиллиона рублей на жилье.