Таксист отказался везти новосибирца со складной стремянкой и выстрелил ему в лицо

Таксист выстрелил в лицо мужчине в центре Новосибирска, видео инцидента появилось в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Конфликт между водителем такси и потенциальным пассажиром возник из-за складной стремянки. Таксист отказался пустить клиента в салон и оскорбил его, а затем выстрелил из предмета, похожего на газовый пистолет, и уехал.
Пострадавший рассказал о произошедшем в соцсетях, отметив, что никто из очевидцев не попытался вмешаться в ситуацию. Известно, что на место выезжала скорая помощь, но о характере травм мужчина не сообщил.
В ГУ МВД Новосибирской области приняли заявление от пострадавшего, получившего телесные повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Красноярске таксист отказался везти незрячего пассажира с собакой-поводырем.