Таксист отказался везти новосибирца со складной стремянкой и выстрелил ему в лицо

В Новосибирске таксист выстрелил в лицо клиенту, которому отказал в перевозке

Таксист выстрелил в лицо мужчине в центре Новосибирска, видео инцидента появилось в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Конфликт между водителем такси и потенциальным пассажиром возник из-за складной стремянки. Таксист отказался пустить клиента в салон и оскорбил его, а затем выстрелил из предмета, похожего на газовый пистолет, и уехал.

Пострадавший рассказал о произошедшем в соцсетях, отметив, что никто из очевидцев не попытался вмешаться в ситуацию. Известно, что на место выезжала скорая помощь, но о характере травм мужчина не сообщил.

В ГУ МВД Новосибирской области приняли заявление от пострадавшего, получившего телесные повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Красноярске таксист отказался везти незрячего пассажира с собакой-поводырем.