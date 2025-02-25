Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таксист отказался везти новосибирца со складной стремянкой и выстрелил ему в лицо

В Новосибирске таксист выстрелил в лицо клиенту, которому отказал в перевозке

Таксист выстрелил в лицо мужчине в центре Новосибирска, видео инцидента появилось в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Конфликт между водителем такси и потенциальным пассажиром возник из-за складной стремянки. Таксист отказался пустить клиента в салон и оскорбил его, а затем выстрелил из предмета, похожего на газовый пистолет, и уехал.

Пострадавший рассказал о произошедшем в соцсетях, отметив, что никто из очевидцев не попытался вмешаться в ситуацию. Известно, что на место выезжала скорая помощь, но о характере травм мужчина не сообщил.

В ГУ МВД Новосибирской области приняли заявление от пострадавшего, получившего телесные повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Красноярске таксист отказался везти незрячего пассажира с собакой-поводырем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами