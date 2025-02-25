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«Это будет беда»: победу человечества над вирусами назвали началом деградации

Онищенко: полная победа человечества над вирусами – это начало деградации
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Shutterstock

Момент, когда человечество одержит полную победу над всеми вирусами, станет началом деградации, считает заслуженный врач России, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Постоянная борьба людей с микромиром — это нормальная часть эволюции, заявил он в пресс-центре НСН.

«Я с ужасом думаю: не дай Бог когда-нибудь человечество так научится защищаться от микромира, что ни один вирус ему не будет опасен. Тогда придет полная беда! Мы начнем деградировать», — заявил Онищенко.

Человечество развивалось со времен появления генетического кода, и микробы — это своего рода «регулятор», который все это время был рядом, периодически нападая на людей, добавил академик. По его мнению, это один из факторов эволюции, и пока неизвестно, куда пойдет цивилизация без него. Борьба человечества и микромира — это этап эволюционного процесса, благодаря которому люди становятся умнее и сильнее, завершил Онищенко.

Ученые до этого обнаружили возможную связь между эволюцией вирусов в озере Танганьика в Африке и радиацией от древней суперновой. Исследование показало, что около 2,5 миллиона лет назад, в тот же период, когда на Землю обрушилась космическая радиация, в экосистемах озера произошел резкий всплеск разнообразия вирусов. Исследователи подчеркивают, что такие космические события могут влиять на развитие жизни на Земле.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от вирусов в эпидсезон.

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