В Сочи приостановили поиски пропавшего лыжника

МЧС: спасатели приостановили поиск пропавшего в Сочи лыжника после схода лавины

Спасатели приостановили поиски пропавшего лыжника после схода лавины. Об этом сообщили в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным ведомства, на данный момент в Сочи сохраняется высокая лавинная опасность, продолжается неконтролируемый сход снежных масс.

«В связи с опасностью проведения работ в месте схода вчерашней лавины поиск пропавшего лыжника силами спасателей временно не ведется», — говорится в сообщении.

До этого спасатели нашли двух сноубордистов, пропавших в горах Сочи после лавины. По информации МЧС, туристов отвезли врачам горнолыжного курорта «Роза Хутор», они не получили серьезных травм.

24 февраля в Сочи на южном склоне Аибги, в балке Глубокая сошла лавина. По данным МЧС Краснодарского края, снежная масса сошла за пределами оборудованных трасс «Розы Хутора».

Двое сноубордистов связались с дежурным МЧС и сообщили, что самостоятельно вернуться на горнолыжный курорт или подойти к оборудованной трассе они не могут. Один из мужчин также рассказал, что видел сход лавин и как лыжника снесло снежной массой.

Ранее в Дагестане лавина сошла на дорогу.