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Пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона в Калининградской области

Под Калининградом мужчина открыл стрельбу, устав от шума с ближайшей стройки
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Depositphotos

В Пионерском мужчина открыл стрельбу с балкона из-за шума на стройке по соседству, сообщает УМВД по Калининградской области.

В полицию о стрельбе на улице Комсомольской заявил случайный прохожий, который стал очевидцем того, что мужчина стреляет с балкона одной из квартир. На место прибыли стражи порядка, которые выяснили, что общественный порядок нарушил 50-летний житель этого дома. Он признался, что, будучи пьяным, выстрелил в воздух из травматического пистолета, его изъяли.

Оказалось, что мужчина устал терпеть шум, доносящийся со строительного объекта, и таким образом он решил напугать строителей, чтобы они прекратили шуметь. Против стрелка возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет, пока мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее пьяный иностранец стрелял в нижегородских полицейских за то, что они хотели лишить его прав.

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