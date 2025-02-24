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В Госдуме одобрили проект об увеличении штрафов для иноагентов

Комитет ГД одобрил проект об увеличении штрафов для иноагентов до ₽500 тысяч
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять законопроект, который предполагает повышение штрафов за невыполнение иноагентами требований Минюста до 500 тыс. рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

Документ вносит изменения в статью 19.4 КоАП («Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор»).

Штрафы за невыполнение требований Минюста РФ и воспрепятствование осуществления должностным лицом ведомства служебных обязанностей в случае принятия закона составят от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 до 300 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Кроме того, проектом закона повышается ответственность за несоблюдение формы маркировки материалов иноагентов. Штрафы за это предлагается установить в пределах от 30 до 50 тыс. рублей.

Вводится также возможность заочного привлечения иноагентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности.

На прошлой неделе сообщалось, что в марте Государственная дума планирует рассмотреть законопроект о полном запрете иностранным агентам заниматься просвещением и образованием в РФ.

Ранее Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) в четвертый раз оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.

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