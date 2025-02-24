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Диетолог объяснил, как избежать возвращения лишнего веса после похудения

Диетолог Пристанский: подсчет калорий важен для похудения
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Подсчет калорий поможет похудеть и избежать последующего возвращения лишних килограммов. Об этом «Радио 1» рассказал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

Он подчеркнул, что диету стоит воспринимать как определенный план питания с подсчитанным количеством калорий. При этом жесткого ограничения по времени и продуктам в нем быть не должно, считает диетолог.

«Тайминг важен только по белковой составляющей, а в течение дня мы периодически что-либо потребляем. Люди, которые считают калории, худеют постепенно, не возвращают вес, чувствуют себя хорошо и, в принципе, всегда в норме», — объяснил Пристанский.

Эксперт также отметил, что интервальное голодание, в ходе которого худеющие в течение длительного времени не едят, может навредить здоровью.

Фитнес-тренер мобильного приложения для онлайн-фитнеса Simple Fit Мария Вереникина до этого рассказала «Газете.Ru», что резкое сокращение калорий может замедлить метаболизм: организм воспринимает эту ситуацию как голод и начинает экономить энергию, чтобы сохранить запасы жира. Но при возвращении к обычному питанию вес набирается даже быстрее, предупредила она.

Ранее была названа диета, способная бороться с воспалительным заболеванием кожи.

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