Аллергологи рассказали, как улучшить качество воздуха дома

Для улучшения качества воздуха в доме важно снимать уличную обувь у входа и убирать ее в шкаф. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врачей, аллергологов и экспертов.

Помимо этого, важно регулярно проветривать постель, чтобы не позволить пылевым клещам размножаться, а также бороться с плесенью. Эксперты также советуют проветривать комнаты и использовать очистители воздуха с HEPA-фильтром, чтобы удалять пыльцу, шерсть домашних животных и так далее.

Важно также регулярно мыть домашних животных, вытирать пыль в помещениях и проводить влажную уборку. Кроме того, специалисты призвали чаще стирать постельное белье, чистить подушки и шторы.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого говорил, что постельное белье нужно менять чаще, потому что в нем могут размножаться клещи. По его словам, если на теле у человека есть раны, он может получить инфицирование, если будет спать на грязном белье. Врач добавил, что менять постельное белье нужно не реже одного раза в две недели.

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