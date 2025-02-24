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Врач рассказала, сколько блинов на Масленицу можно съедать за раз

Врач Джутова: за раз на Масленицу можно съедать не более трех блинов
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MSPhotographic/Shutterstock/FOTODOM

В среднем за раз на Масленицу можно съедать не более двух-трех блинов, чтобы не навредить здоровью. Об этом РИАМО рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Количество блинов, которое можно съесть без вреда, зависит от человека. В среднем два-три блина — это безопасная порция за один прием пищи. Переедание может вызвать тяжесть, изжогу и проблемы с пищеварением. Чтобы организму было легче переваривать блины, лучше пить травяной чай, компот или воду», — сказала врач.

По ее словам, холодная вода и газированные напитки лучше не употреблять с блинами, потому что они могут замедлить пищеварение. Она также отметила, что блины являются калорийным блюдом с высоким содержанием крахмала, что может вызывать чувство тяжести. Если есть их каждый день, можно создать сильную нагрузку на пищеварительную систему, заключила Джутова.

Исследование медиаплатформы о еде Food.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что на первом месте среди рецептов, которыми чаще всего интересовались россияне, находятся овсяноблин с начинкой из колбасы, томата и сыра. Второе место в списке популярных начинок занимают грибы с сыром.

Ранее врач назвала основные причины набора лишнего веса.

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