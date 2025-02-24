В России началась масленичная неделя

В понедельник православные христиане начинают отмечать Масленицу, также называемую Сырной седмицей (неделей) — последнюю подготовительную неделю перед Великим постом. Об этом пишет ТАСС.

В этот период из пищи уже исключаются мясные продукты, но еще можно есть сыр, яйца, молоко. Из-за этого седмица в Церкви и называется сырной. В эти дни люди пекут блины, устраивают веселые гулянья и игры.

Масленичная неделя завершается Прощеным воскресеньем. В этот день православные верующие просят друг у друга прощения за нанесенные обиды.

До этого исследование сервиса «Пакет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что большинство россиян (62%) планирует провести Масленицу дома с семьей или друзьями, некоторые (27%) собираются принять участие в городских гуляниях. От празднования отказались лишь 8% опрошенных.

Больше половины хотят уложиться в бюджет от 1000 до 3000 рублей на продукты для праздничного стола. 17% планируют потратить менее 1000 рублей, 22% — от 3000 до 5000 рублей, и лишь 10% готовы отдать более 5000 рублей. Для экономии 39% респондентов будут покупать продукты в магазинах по скидкам, 27% — воспользуются кешбэк-сервисами и программами лояльности. Лишь 16% не планируют сокращать траты вовсе.

Ранее врач посоветовала рецепт диетических блинов для худеющих на Масленицу.