Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России началась масленичная неделя

Православные христиане с 24 февраля начинают праздновать Масленицу
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В понедельник православные христиане начинают отмечать Масленицу, также называемую Сырной седмицей (неделей) — последнюю подготовительную неделю перед Великим постом. Об этом пишет ТАСС.

В этот период из пищи уже исключаются мясные продукты, но еще можно есть сыр, яйца, молоко. Из-за этого седмица в Церкви и называется сырной. В эти дни люди пекут блины, устраивают веселые гулянья и игры.

Масленичная неделя завершается Прощеным воскресеньем. В этот день православные верующие просят друг у друга прощения за нанесенные обиды.

До этого исследование сервиса «Пакет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что большинство россиян (62%) планирует провести Масленицу дома с семьей или друзьями, некоторые (27%) собираются принять участие в городских гуляниях. От празднования отказались лишь 8% опрошенных.

Больше половины хотят уложиться в бюджет от 1000 до 3000 рублей на продукты для праздничного стола. 17% планируют потратить менее 1000 рублей, 22% — от 3000 до 5000 рублей, и лишь 10% готовы отдать более 5000 рублей. Для экономии 39% респондентов будут покупать продукты в магазинах по скидкам, 27% — воспользуются кешбэк-сервисами и программами лояльности. Лишь 16% не планируют сокращать траты вовсе.

Ранее врач посоветовала рецепт диетических блинов для худеющих на Масленицу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами