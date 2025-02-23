Пассажиры экстренно севшего в Пулково самолета рассказали подробности о полете

SHOT: экстренно севший в Пулково самолет пять часов летел на одном двигателе

Экстренно приземлившийся в петербургском аэропорту Пулково самолет пять часов летел на одном двигателе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на пассажиров воздушного судна.

Они утверждают, что во время взлета из Москвы был слышен «подозрительно громкий звук турбин», а спустя три часа у самолета заглох двигатель. Очевидцы подчеркнули, что во время полета он то работал, то не работал.

О том, что борт развернули, пассажирам сообщили за полтора часа до посадки в Санкт-Петербурге, говорится в публикации.

23 февраля Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что авиарейс из Москвы в Кайо-Коко (Куба) сел в петербургском аэропорту Пулково из-за проблем с двигателем.

По предварительным данным, самолет приземлился в Пулково в 14:37. По данным 78.ru, на борту находились 436 человек, а посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал.

В транспортной прокуратуре отметили, что взяли на контроль соблюдение прав пассажиров.

Ранее союз страховщиков сообщил, что часть российских аэропортов не застрахована.