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В АТОР прокомментировали ситуацию с экстренно севшим самолетом в Пулково

АТОР: туристы улетят из Пулково на Кайо-Коко запасным бортом вечером 23 февраля
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Пресс-служба Пулково

Пассажиры самолета, который экстренно сел в аэропорту Пулково из-за подозрения на неисправность, улетят на кубинский остров Кайо-Коко запасным бортом вечером 23 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По данным туроператора PEGAS Touristik, резервный борт прибудет из Москвы ориентировочно через 6,5 часа. Пассажирам раздали ваучеры на еду и воду, багаж не выгружали», — говорится в сообщении.

В АТОР добавили, что туристов, которые в настоящее время находятся на Кайо-Коко, доставят из отелей к новому обратному рейсу.

Самолет рейса Москва — Кайо-Коко совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту днем 23 февраля. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, причиной стали проблемы с двигателем. Из самолета высадили 434 пассажира, из которых 25 — дети. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.

Ранее летевший в Казань самолет сменил курс и сел в Нижнекамске.

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