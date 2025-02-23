В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Тульской области второй раз за ночь объявлена опасность атаки беспилотников

На территории Тульской области второй раз за ночь объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале.

«Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны», — сказано в сообщении, опубликованном в 6:18 мск.

До этого предупреждение о возможной атаке дронов в регионе объявлялось в 1:35 мск. Оно действовало до 4:05 мск.

В 3:23 мск губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы подавили два БПЛА над территорией региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ в 157 районах.