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В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Тульской области второй раз за ночь объявлена опасность атаки беспилотников
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Станислав Красильников/РИА Новости

На территории Тульской области второй раз за ночь объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале.

«Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны», — сказано в сообщении, опубликованном в 6:18 мск.

До этого предупреждение о возможной атаке дронов в регионе объявлялось в 1:35 мск. Оно действовало до 4:05 мск.

В 3:23 мск губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы подавили два БПЛА над территорией региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ в 157 районах.

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Атаки БПЛА на Россию
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