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Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе в Ростове-на-Дону

МЧС: пожар на складе в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Ростове-на-Дону полностью потушен пожар на складе макулатуры. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пожар в Ростове полностью ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

О возгорании на улице Доватора в Ростове-на-Дону стало известно утром 22 февраля. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Пылают поддоны, частично обрушилась кровля. В МЧС уточнили, что пламя тушат 45 пожарных при поддержке 13 единиц спецтехники.

Также в субботу, 22 февраля, в Георгиевском округе Ставропольского края произошел крупный пожар на животноводческой ферме в станице Подгорной. В результате частичного обрушения кровли пострадал как минимум один человек, спасти его не удалось. По данным МЧС, для ликвидации возгорания, охватившего площадь 580 квадратных метров, привлечены 29 спасателей и 6 единиц техники. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти 50 голов крупного рогатого скота.

Ранее в России спрогнозировали масштабные лесные пожары весной.

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