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Дагестан частично обесточен из-за «непривычных погодных условий»

Меликов: три района Дагестана остались без электроэнергии из-за погоды
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

В некоторых районах Дагестана произошло отключение электроэнергии из-за «непривычных погодных условий». Об этом написал в Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

По его словам, в Буйнакском районе произошли аварии, обрывы проводов и повреждение опор. Для устранения последствий власти задействовали дополнительные силы из других районов.

«Восстановительные работы ведутся в Казбековском и Новолакском районах. Там тоже мобилизованы все необходимые ресурсы для устранения последствий непогоды», — сообщил чиновник.

Он выразил благодарность всем специалистам-ремонтникам и выразил надежду на то, что к воскресенью, 23 февраля, электроснабжение будет возобновлено в полном объеме.

Накануне в регионе из-за схода лавины 14 населенных пунктов оказались без автомобильного сообщения. Лавина сошла на 18-м километре автодороги Тлярата — Камелюх. Там временно приостановили движение транспорта. Водителей призвали воздержаться от поездок по указанному маршруту и выбирать альтернативные пути.

Ранее тысячи жителей Липецка остались без света.

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