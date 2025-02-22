В Ставропольском крае ликвидировали пожар на ферме

В Ставропольском крае потушили пожар на животноводческой ферме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«Пожар полностью потушен», — сказано в сообщении.

В субботу, 22 февраля, стало известно, что в Георгиевском округе Ставропольского края произошел крупный пожар на животноводческой ферме в станице Подгорной. В результате частичного обрушения кровли пострадал как минимум один человек, спасти его не удалось.

В тот же день произошел пожар в Ростове-на-Дону на складе на площади 1,8 тыс. квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Загорелись поддоны, частично обрушилась кровля. В МЧС отметили, что пламя тушат 45 пожарных при поддержке 13 единиц спецтехники.

Ранее в России спрогнозировали масштабные лесные пожары весной.