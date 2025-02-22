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Жительницу Башкирии заподозрили в удушении шестимесячной дочери из-за плача

В Башкирии женщина расправилась с шестимесячной дочерью из-за плача
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Pixabay

В Башкирии женщину заподозрили в расправе над маленьким ребенком. Об этом говорится на сайте Благовещенского районного суда.

На этой неделе 27-летняя жительница Благовещенска находилась у себя дома вместе с шестимесячной дочерью. Мать устала от непрекращающегося плача младенца и была сильно раздражена. Тогда, по версии следствия, женщина придавила руками дочь, причинив ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Мать призналась в содеянном, а у ее старших детей также обнаружили телесные повреждения. Адвокат утверждал, что обвиняемая страдала от послеродовой депрессии, но несмотря на это, суд отправил женщину под стражу на два месяца.

Ранее в Петербурге младенец попал в реанимацию после купания в ванной с матерью.

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