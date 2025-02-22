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Школьная уборщица пообещала навести порчу на учениц из-за испачканных стен в туалете

В тюменской школе ученицам пригрозили порчей за беспорядок в туалете
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Telegram-канал »ЧС Тюмень»

Уборщица оставила записку с угрозами, адресованными ученицам тюменской школы №9. Информация об этом появилась в соцсетях.

Недавно странное послание появилось в одном из женских туалетов образовательного учреждения. В нем школьницам пригрозили наведением порчи за испачканные «менструальной кровью» стены.

«Уважаемые девочки, если еще раз вы испачкаете менструальной кровью стены в туалете, я наведу порчу. Будете ходить в прыщах», — говорится в сообщении.

Также автор, предположительно, школьная уборщица, рекомендовала девочкам перестать целовать зеркала, которые она якобы моет «тряпкой для унитаза».

Под соответствующей публикацией в Telegram-канале «ЧП Тюмень» оставили уже больше 50 комментариев.

Одни тюменцы встали на сторону уборщицы, предположив, что неаккуратные подростки «не уважают нелегкий труд», и у женщины просто «наболело». Другие предложили вернуть в школы дежурство, а третьи лишь удивились абсурдности ситуации. В школе инцидент пока не комментировали.

Ранее трое мальчиков надругались над одноклассником в туалете престижной петербургской школы.

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