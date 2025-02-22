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В Одессе мужчина напал на сотрудника военкомата

В Одессе мужчина напал на сотрудника военкомата, нападавший задержан
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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

В Одессе местный житель напал на сотрудника военкомата во время проверки документов. Об этом на странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Нападавшим оказался 28-летний житель Березовского района. По данным полиции, у него завязался конфликт с представителями военкомата во время проверки документов. Он распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и несколько раз выстрелил в его сторону из оружия. По предварительным данным, это было травматическое оружие.

Стрелявший скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан.

Пострадавший сотрудник военкомата был госпитализирован.

До этого в Одесской области неизвестный в балаклаве напал на сотрудника военкомата. По их данным, в результате нападения пострадал 53-летний работник ТЦК.

Летом прошлого года в Киеве мужчина взорвал гранату и повредил 11 автомобилей. Мужчину задержали, во время обыска его квартиры полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов разного калибра.

Ранее в Одессе подорвали автомобиль военного прокурора.

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