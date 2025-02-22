Пилота задержали прямо в кабине самолета за несколько минут до вылета

В США пилота самолета задержали прямо перед его вылетом в Париж

В США пилота авиакомпании JetBlue задержали за несколько минут до его вылета, сообщает CBS News.

Джереми Гудорф, 33-летний житель Огайо, попал под уголовное преследование штата Северная Каролина в связи с обвинением в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего. На его задержание был выдан ордер, но некоторое время мужчине удавалось скрываться от правосудия.

20 февраля он в качестве коммерческого пилота должен был выполнять рейс Бостон — Париж. Однако после проверки документов в аэропорту Логан выяснилось, что мужчина объявлен в розыск.

Таможенники обратились за помощью к полицейским и вскоре Гудорфа задержали по обвинению в уклонении от правосудия, однако после судебного слушания отпустили под залог до 25 февраля.

Ранее в Сургуте задержали мужчину, который заблудился и проник на территорию местного аэропорта.