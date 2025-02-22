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Вступил в силу закон о новых региональных выплатах в Курской области

Вступил в силу закон о выплате ветеранам Великой Отечественной в Курской области
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе вступил в силу закон, который вводит новые региональные выплаты и увеличивает меры поддержки ветеранов войны.

Согласно нововведению, ежемесячно по 20 тысяч рублей в Курской области будут получать участники и инвалиды Великой Отечественной войны, по три тысячи рублей — награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», жители осажденных Севастополя и Сталинграда, а также бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей и труженики тыла.

На этой неделе президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины. По его словам, эти средства дадут возможность жителям региона, планирующим обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, покупать какое-то дополнительное имущество.

Ранее Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области «очень плохой».

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