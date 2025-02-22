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Россия дала детям из Абхазии доступ к своим молодежным проектам

Песков: дети из Абхазии смогут участвовать в российских программах для молодежи
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Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дети и подростки из Абхазии смогут участвовать в программах России по поддержке молодежи, передает ТАСС.

«Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать такую возможность. По итогам проработки глава государства принял решение и подписал соответствующее распоряжение», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что оно позволит абхазским детям присоединиться к «Большой перемене» и другим проектам.

С просьбой включить школьников в такие программы к Путину обращался победитель первого тура президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба. В начале февраля стало известно, что Россия по его же инициативе создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что на данные цели уже выделено 100 млн руб. Работа фонда позволит обеспечить работой население республики.

Ранее сообщалось о нарушении прав россиян в Абхазии.

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