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Москвичей предупредили о закрытии участка оранжевой ветки метро

Участок оранжевой ветки метро Москвы будет закрыт по выходным в марте
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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В марте движение на участке оранжевой ветки метро Москвы в выходные будет перекрываться. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный метрополитен.

Как уточняется в посте, ограничения будут действовать 1, 2, 15, 16, 22 и 23 марта.

«Это нужно, чтобы обеспечить безопасность пассажиров при строительстве перехода на будущую станцию «Академическая» Троицкой линии московской подземки», — говорится в публикации.

В метрополитене добавили, что в указанные дни пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами или альтернативными маршрутами Большой кольцевой линии или Московского центрального кольца.

В августе прошлого года в Москве по просьбе полиции закрывали одну из станций метро. «Волгоградский проспект» на Таганско-Краснопресненской линии поезда проезжали без остановки для входа и выхода пассажиров. Ограничения действовали в период с 9:24 до 9:46.

Ранее самокат стал причиной сбоя в московском метро.

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