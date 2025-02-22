Стало известно о ходе дела в отношении исполнителей теракта в «Крокусе»

Дело в отношении исполнителей теракта в «Крокусе» выделили в отдельное производство

Уголовное дело в отношении исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске выделили в отдельное производство. Об этом говорится в материалах дела, передает ТАСС.

«Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых, среди которых исполнители теракта и их пособники, выделено в отдельное производство», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в качестве обвиняемых привлечены 27 человек.

Накануне стало известно, что почти 100 потерпевших при теракте в «Крокусе» получили допуск к материалам дела.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта 2024 года. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести выступление группы «Пикник».

В пособничестве четверым террористам обвиняют еще несколько человек.

Ранее мигрант назвал террористов из «Крокуса» красавчиками и попал в тюрьму.