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В Екатеринбурге арестовали главу отдела полиции

В Екатеринбурге арестовали главу отдела полиции по подозрению во взятке
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Прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге арестовали главу отдела полиции по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в официальном Telegram-канале.

Уголовное дело возбудили по статье о получении должностным лицом взятки через посредника в значительном размере.

«‎Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку начальник отдела полиции обвиняется в совершении тяжкого преступления»‎, — говорится в сообщении.

Также прокуратура полагает, что начальник отделения полиции в силу профессионального опыта может помешать следственным действиям или уничтожить улики.

Кировский районный суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца — до 20 апреля 2025 года. Уточняется, что постановление еще не вступило в силу.

17 февраля сообщалось о задержании в Твери одного из топ-менеджеров Северной железной дороги РЖД по подозрению в получении взятки. В отношении В. Кузьмичева возбудили уголовное дело. По данным правоохранительных органов, он получил 1,5 млн рублей в качестве взятки «за общее покровительство в коммерческой деятельности тверской фирмы».

Ранее бывшего вице-губернатора Ульяновской области осудили за взятки.

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