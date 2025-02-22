В Киеве загрязнение воздуха превысило норму в 7 раз

В Киеве резко повысился уровень загрязненности воздуха, он превысил норму в семь раз. Об этом сообщило украинское издание «Главком».

По данным издания, это может вызывать осложнения для граждан с различными заболеваниями дыхательных путей. В публикации говорится, что индекс качества атмосферного воздуха достиг значений, которые являются небезопасными для населения.

Киевская городская администрация в Telegram-канале сообщила, что жителям города следует закрыть окна, ограничить пребывание на улице, а также пить больше воды.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 22 февраля в Киеве и пригороде прогремели взрывы на нескольких военных объектах.

По его словам, военнослужащие произвели четыре удара. В результате атаки было нанесено поражение заводу «Практика», на котором бронируются автомобили, как гражданские, так и военные. Помимо этого, значительные повреждения получили военные аэродромы и железнодорожная станция Дарница.

Ранее СК и Минобороны РФ задокументировали поставки оружия Киеву Западом.