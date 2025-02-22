Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали наемника ИГ

Mash: в Петербурге задержали вербовщика ИГ
close
Synthetic Messiah/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге задержали вербовщика ИГ (организация запрещена в России), который сбежал из Таджикистана около шести лет назад. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным информационного канала, до отъезда в РФ он занимался вербовкой для ИГ в Хатлонской области Таджикистана. Сообщается, что на родине задержанному грозит срок за наемничество. За активное участие в деятельности ИГ он был объявлен в международный розыск. Сейчас 37-летний обвиняемый помещен под стражу.

До этого сообщалось, что боевики ИГ в Сирии могут выйти из тюрем из-за политики президента США Дональда Трампа.

На северо-востоке Сирии отбывают наказание до девяти тысяч боевиков ИГИЛ. При этом финансирование тюрем, в которых они содержатся под охраной так называемых курдских сирийских демократических сил, во многом происходит за счет средств, выделяемых USAID — агентством США по международному развитию, все программы которого были приостановлены Трампом на 90 дней.

За последние полтора года из тюрем сбежали уже около двух тысяч сторонников ИГИЛ.

Ранее США нанесли высокоточные удары по террористам в Сомали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами