В Петербурге задержали наемника ИГ

В Санкт-Петербурге задержали вербовщика ИГ (организация запрещена в России), который сбежал из Таджикистана около шести лет назад. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным информационного канала, до отъезда в РФ он занимался вербовкой для ИГ в Хатлонской области Таджикистана. Сообщается, что на родине задержанному грозит срок за наемничество. За активное участие в деятельности ИГ он был объявлен в международный розыск. Сейчас 37-летний обвиняемый помещен под стражу.

До этого сообщалось, что боевики ИГ в Сирии могут выйти из тюрем из-за политики президента США Дональда Трампа.

На северо-востоке Сирии отбывают наказание до девяти тысяч боевиков ИГИЛ. При этом финансирование тюрем, в которых они содержатся под охраной так называемых курдских сирийских демократических сил, во многом происходит за счет средств, выделяемых USAID — агентством США по международному развитию, все программы которого были приостановлены Трампом на 90 дней.

За последние полтора года из тюрем сбежали уже около двух тысяч сторонников ИГИЛ.

Ранее США нанесли высокоточные удары по террористам в Сомали.