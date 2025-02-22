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В МТС рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

МТС: мошенники начали обзванивать россиян под видом техподдержки
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Злоумышленники начали звонить россиянам от лица технических специалистов крупных компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО). Об этом в интервью РИА Новости заявил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

По его словам, новый способ обмана заключается в том, что мошенник звонит под видом специалиста от известного антивируса или мессенджера и сообщает о том, что их система якобы зафиксировала подозрительную активность на устройстве жертвы. После этого злоумышленник просит включить демонстрацию экрана на устройстве и скачать «защитное» приложение, которое якобы обезопасит гаджет от взлома.

Данная схема внушает особое доверие, потому что не предполагает, что человеку нужно будет говорить код из СМС-сообщения. Однако демонстрация экрана при скачивании вирусного приложения дает мошеннику доступ к банковской информации и другим конфиденциальным данным.

«Чтобы обезопасить себя от мошенников, настоятельно рекомендуем не включать демонстрацию экрана или установку приложений от незнакомцев. Официальные компании не требуют удаленного доступа по телефону», — добавил он.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мошенники начали активно использовать новую схему обмана «фейковый босс», в большей степени направленную на подростков.

Ранее Банк России назвал типичную жертву мошенников.

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