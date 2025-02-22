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В двух российских аэропортах сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — заявил он.

По словам представителя ведомства, специалисты приняли все меры для безопасности полетов. Ограничения в аэропортах действовали 2,5 часа.

Ограничения в Казани и Нижнекамске были введены в 06:30 по московскому времени. В последний раз в аэропортах Казани и Нижнекамска вводили ограничения 19 февраля. Отметим, что тогда над Татарстаном сбили беспилотник.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Чите задержали рейс в Москву из-за неисправности самолета.

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