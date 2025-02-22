Останки заложницы, которые из-за «ошибки» не выдал Израилю ХАМАС, опознали

В Израиле опознали останки умершей в плену заложницы ХАМАС Шири Бибас. Об этом пишет Haaretz.

Опознание останков женщины провел Национальный институт судебной экспертизы Израиля. Мать двоих детей Шири Бибас проживала в кибуце Нир Оз и была похищена в сектор Газа 7 октября 2023 года. Ее сыновья Ариэль и Кфир были взяты в заложники вместе с ней и также погибли. В ХАМАС утверждают, что причиной их смерти стала атака Израиля на места содержания заложников. Муж Шири — Ярден Бибас — выжил. Он был освобожден в результате обмена заложниками 1 февраля 2025 года.

20 февраля движение ХАМАС передало Израилю тела четырех человек, утверждая, что трое из них — Шири Бибас и ее дети. Однако в Израиле заявили, что полученные останки не принадлежат ни одному из членов семьи Бибас. В ХАМАС заявили, что «по ошибке» передали Израилю тело палестинской женщины вместо тела Бибас. В движении допустили, что «тела перепутали» в процессе разбора завалов на месте обстрела, поскольку в месте содержания заложников находились также палестинцы.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее ХАМАС предоставил Израилю список заложников для освобождения.