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Кабмин утвердил стратегию представления достижений РФ в мире

Правительство утвердило стратегию представления достижений на мировых площадках
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Телеграм-канал «Правительство России»

Российское правительство одобрило стратегию по представлению достижений страны на важных международных форумах. Соответствующее постановление кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе указаны главные цели, задачи и средства, необходимые для продвижения достижений России в различных сферах. В рамках этой стратегии предусмотрено продвижение русского языка, отечественных товаров и услуг, а также увеличение туристической привлекательности Российской Федерации.

Ключевыми направлениями также являются популяризация туристических продуктов и увеличение привлекательности страны для туристов, развитие экотуризма и создание благоприятных условий для расширения международного сотрудничества в сферах экономики и культуры.

В начале февраля во время вручения президентской премии за науку и инновации для молодых ученых за 2024 год Владимир Путин заявил, что российским исследователям необходимо будет решать важные задачи и разрабатывать решения, которые будут лучше иностранных аналогов.

Ранее Путин заявил, что зарубежные страны обскакали Россию по некоторым направлениям.

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